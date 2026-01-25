Delcy Rodríguez considera "vergonhoso" que um venezuelano agradeça o ataque dos EUA

A Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, considerou "vergonhoso" que um venezuelano celebre e agradeça o ataque militar dos Estados Unidos, dias depois do encontro da líder da oposição Maria Corina Machado com o Presidente norte-americano, Donald Trump.

"É vergonhoso ver uma venezuelana, que se diz venezuelana, ir agradecer pelo bombardeamento e pela agressão militar estrangeira contra a Venezuela", afirmou Delcy Rodríguez, no sábado, durante uma visita a uma comunidade do estado de La Guaira, no norte da Venezuela, afetada pela operação norte-americana.

Na sua intervenção, transmitida pelo canal estatal Venezolana de Televisíon (VTV), a Presidente interina afirmou que o povo rejeita "qualquer tipo de agressão" que possa "causar angústia" à população.

Por isso, considerou que não se pode chamar venezuelano a quem celebre o que aconteceu, sem se referir explicitamente a Maria Corina Machado.

Em 15 de janeiro, Maria Corina Machado entregou a Donald Trump, num encontro na Casa Branca, a medalha do Prémio Nobel da Paz 2025, com a qual foi distinguida.

A medalha, emoldurada, estava acompanhada por uma mensagem de "gratidão" do povo venezuelano pelas ações de Trump para alcançar a "liberdade" do país sul-americano, de acordo com fotografias divulgadas pelo jornal New York Post.

A Casa Branca anunciou na quarta-feira que Delcy Rodríguez tem prevista uma visita a Washington, mas não detalhou datas ou a agenda da líder venezuelana.

A Presidente interina disse que, se tivesse que visitar Washington como líder da Venezuela, o faria "de pé, caminhando, não arrastada".

Em 03 de janeiro, os Estados Unidos lançaram um ataque contra a Venezuela para capturar o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Delcy Rodriguez, vice-presidente executiva de Maduro, assumiu a presidência interina do país com o apoio das Forças Armadas.