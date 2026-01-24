Oposição insta governo a publicar "lista detalhada" dos presos libertados na Venezuela

A Plataforma Democrática Unitária (PUD), que reúne a maioria da oposição venezuelana, instou hoje o governo a publicar uma "lista detalhada" de presos políticos libertados nas últimas semanas.

Esta exigência surge depois de a presidente interina Delcy Rodríguez ter afirmado que 626 pessoas foram libertadas.

Em comunicado publicado no X, a coligação de oposição indicou que confirmou "rigorosamente" a libertação de apenas 173 pessoas, acrescentando que "mais de 939 presos políticos permanecem presos".

"A grande maioria dessas libertações não representa liberdade plena, mas sim medidas cautelares onerosas", explicou o grupo político.

A PUD também divulgou a sua lista de libertações verificadas e anunciou que a enviará, juntamente com seu cadastro de presos políticos no país, ao Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk.

Na sexta-feira, ao presidir a inauguração do Programa de Convivência e Paz no Palácio de Miraflores (sede do poder executivo), a presidente interina da Venezuela afirmou que 626 pessoas foram libertadas no país e disse que conversará por telefone com o Alto Comissário na segunda-feira, para que ele possa verificar as listas.

O presidente da Assembleia Nacional e irmão da presidente interina, Jorge Rodríguez, anunciou a 08 de janeiro a libertação de "um número significativo" de pessoas, sem especificar as identidades, as condições da libertação nem o número total de pessoas.

Dias depois, disponibilizou as listas dos libertados, mas estas ainda não foram tornadas públicas.

Após o anúncio, dezenas de familiares reuniram-se em frente aos centros de detenção para exigir informações, enquanto organizações não governamentais denunciaram atrasos e falta de transparência no processo.

Na sexta-feira, o Observatório Venezuelano de Prisões (OVP) revelou que as autoridades libertaram pessoas cujos casos "não eram públicos".