Mafalda Viveiros e Pedro Prioste vencem primeira prova da época regional de triatlo
A Época Desportiva Regional de Triatlo 2026 arrancou no domingo, 25 de Janeiro, com a realização do Duatlo Madalena do Mar – Ponta do Sol, prova que marcou o regresso ao formato individual e que contou para vários Campeonatos Regionais do calendário competitivo.
Na competição principal, os triunfos foram alcançados por Mafalda Viveiros, da AD Galomar, e Pedro Prioste, do Ludens Machico – Hospital Particular da Madeira. Nos segundos lugares classificaram-se Maria Luís (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e Bruno Freitas (Ludens Machico – Hospital Particular da Madeira). A fechar o pódio ficaram Inês Sousa (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e Ricardo Rosa (Ludens Machico – Hospital Particular da Madeira).
Por equipas, e com base nas classificações individuais, o Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor venceu a classificação colectiva feminina, enquanto o Ludens Machico – Hospital Particular da Madeira se impôs no sector masculino.
Nas provas jovens, disputadas numa distância Super-Sprint adaptada ao escalão de Juvenis, os vencedores foram Luana Nunes (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e Guilherme Pita (Ludens Machico – Hospital Particular da Madeira). Os segundos lugares couberam a Laura Gomes (Ludens Machico – Hospital Particular da Madeira) e Martim Andrade (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor), seguindo-se Márcia Caldeira (Clube Desportivo Escola Santana) e Martim Nóbrega (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor).
No escalão de Iniciados, Inês Domingos (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e Tomás Antunes (Ludens Machico – Hospital Particular da Madeira) foram os mais rápidos, com Iara Nunes e André Mendes a ocuparem o segundo lugar. O pódio ficou completo com Inês Gomes e André Nóbrega, ambos do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.
Já em Infantis, venceram Ema Aguiar e Miguel Domingos, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor. Mariana Caldeira (Clube Desportivo Escola Santana) e Renato Oliveira (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) ficaram na segunda posição, enquanto Paulo Vieira, também do Andorinha / Abrigo do Pastor, completou o pódio masculino.
O programa competitivo terminou com o escalão de Benjamins, muitos deles em estreia neste tipo de prova. Guilherme Lúcio, do Clube Naval de São Vicente, venceu, seguido de Gustavo Freitas (Clube Desportivo Escola Santana) e Guilherme Gouveia (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor).
Por clubes jovens, os triatletas masculinos e femininos do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor alcançaram o primeiro lugar colectivo.
A prova foi organizada pela Associação Regional de Triatlo da Madeira (ARTM) e contou com o apoio das várias entidades públicas, nomeadamente a Câmara Municipal da Ponta do Sol, AMDpt e SER – DRD, bem como de diversos parceiros privados que contribuíram para a realização da prova.