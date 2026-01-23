IMT muda para novas instalações na Rua de São Pedro

O Instituto de Mobilidade e Transportes vai mudar de instalações, deixando a Rua do Seminário e mudando-se para a Rua de São Pedro, n.os 23 e 25, no Funchal. Por esse motivo, o atendimento presencial ao público estará encerrado hoje e ainda na manhã de 26 de Janeiro.

O atendimento presencial será retomado a partir das 13 horas de 26 de Janeiro, já nas novas instalações, situadas na Rua de São Pedro. A partir dessa data, todos os atendimentos presenciais passam a ser realizados exclusivamente no novo edifício, mantendo-se inalterados os horários e procedimentos habituais.

Em nota à imprensa, a tutela recomenda que, durante o período de encerramento, sejam utilização os canais digitais. O IMT, IP-RAM mantém igualmente um balcão de atendimento na Loja do Cidadão.

"Esta mudança insere-se numa estratégia de reorganização funcional do Instituto, com vista a proporcionar um serviço mais eficaz aos cidadãos e a criar melhores condições de trabalho para as equipas, em consonância com a evolução das atribuições do IMT, IP-RAM", aponta.