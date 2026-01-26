'Le Nomad' partiu hoje rumo à primeira etapa de uma aventura solidária

O projecto solidário liderado por Gonçalo e Nélson Rodrigues entrou, hoje, numa nova etapa da sua aventura até Marrocos. O Peugeot 205 ‘Le Nomad’, que vai participar na primeira edição de 2026 do UniRaid, partiu esta segunda-feira para Lisboa. Pai e filho viajam, na próxima semana.

A história – recordamos – foi contada na rubrica ‘Final Feliz do DIÁRIO, no passado dia 21 de Novembro e nasce da consciência cívica e da paixão pelos motores de Gonçalo Rodrigues. O jovem, de 28 anos, desafiou o pai, Nélson, a participar no UniRaid, uma viagem de oito dias através do deserto, num carro com mais de 15 anos, para entregar bens essenciais a comunidades isoladas ao longo do percurso.

Queremos inspirar aquelas crianças, mostrando que um carro maltratado pode tornar-se num projecto bonito Gonçalo Rodrigues

Conforme noticiou o nosso matutino, a 26 de Dezembro, o ‘Le Nomad’ transformou-se numa obra de arte itinerante, após intervenção ao vivo, realizada a 26 de Dezembro, no Barreirinha Bar Café, no Funchal.

A primeira edição de 2026 do UniRaid decorre de 7 a 14 de Fevereiro e terá um trajecto 20% mais longo do que o habitual. O percurso combina a superação de obstáculos naturais – sem recurso a GPS ou dispositivos electrónicos – com testes de estratégia e habilidade.

Antes, Gonçalo e Nélson Rodrigues seguirão de Lisboa para Algeciras, em Espanha, de onde o ‘Le Nomad’ será transportado de ferry até Tânger.

"Este carro não vai cheio apenas de material solidário. Vai carregado de tempo oferecido, de ideias partilhadas, de arte, de apoio e de confiança. Vai com um pedaço de cada pessoa que acreditou neste projeto, que parou um pouco da sua vida para ajudar, que deu mais do que tinha, só para ver isto acontecer", pode ler-se na publicação partilhada pela dupla na página oficial do projecto, na rede social Instagram.

Uma aventura que o DIÁRIO continuará a acompanhar.

