Espada e atum rendem menos

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 26 de Janeiro, dá conta que as capturas de peixe-espada-preto caíram em 2025 e preços dos principais tunídeos registaram desvalorização, apesar de ter havido alguma recuperação nas quantidades.

Adaptar hospital a lar custa 107 milhões

Descubra que o estudo interno realizado pelo Governo Regional considera dois valores: um para o edifício principal, destinado à estrutura para idosos, e outro para os restantes serviços de apoio.

Dois anos de avanços e recuos

Fique a saber que o historial de concursos problemáticos e encerramentos sucessivos culmina na actual inactividade do Complexo Balnear da Ponta Delgada.

“Desespero” na origem da megaburla nas viagens

Revelamos também que os arguidos da fraude aos subsídios de mobilidade aérea confessam participação e apontam desemprego, dependências e até necessidade de próteses dentárias como motivações.

Goleada dá outro fôlego

Nacional vence Rio Ave (4-0) e sobe na tabela.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.