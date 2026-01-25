Madeirenses não vão ter de reservar percursos pedestres

Os residentes da Região Autónoma da Madeira estão isentos da obrigatoriedade de reserva para percorrer os percursos pedestres classificados, anunciou este domingo, 25 de Janeiro, o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, à RTP Madeira.

Segundo o governante, em declarações ao serviço público de Rádio e Televisão de Portugal na Região, os madeirenses e porto-santenses necessitam apenas de mostrar o seu cartão de cidadão e o Cartão de Residente na Região, emitido pelo Portal SIMplifica à entrada dos percursos classificados.

"Acima de tudo, nós quisemos criar mais uma alternativa para facilitar a vida aos residentes. Vão poder continuar a se registrar na plataforma, se assim o entenderem ou, se preferirem a alternativa, basta-se apresentar no início de um percurso classificado e apresentar o seu cartão de cidadão e o cartão SIMplifica de residente", revelou ao microfone da RTP Madeira.

Em causa disse, está a necessidade de fazer "a gestão da carga", nomeadamente, acrescentou, de "controlar o número de pessoas, porque só assim também se garante segurança, só assim se garante o controle da pressão [humana] nos sítios".

O novo sistema tecnológico, afirmou, "é muito importante, não só para o controle da carga nos percurso, que era a grande prioridade, e também por uma questão de segurança".

Conforme noticiou o DIÁRIO na edição impressa de 10 de Janeiro, a obrigação de registo nos trilhos gerou discórdia. "O novo regulamento dos percursos pedestres está a limitar o acesso à propriedade privada. Na Ilha já se fala em levar o governo a tribunal e na Serra de Água o lema é desobedecer", revelava a manchete deste matutino.

Obrigação de registo nos trilhos gera discórdia Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

O controlo das entradas nos percursos pedestres classificados está a cargo do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

A obrigatoriedade de proceder às reservas dos percursos pedestres classificados da Madeira e do Porto Santo está em vigor desde o primeiro dia do ano, na sequência da publicação da Portaria n.º 801/2025, de 10 de Dezembro, que estabelece as taxas e os respectivos montantes a cobrar pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM.

As taxas estabelecem a entrada gratuita para residentes na Região e o valor de 4,5 euros para o público em geral. No caso de visitantes acompanhados por operadores com protocolo celebrado com o IFCN o valor da entrada baixa para 3 euros.

Segundo o Governo Regional, o objectivo do sistema passa por "controlar a capacidade de carga dos percursos, melhorar a gestão dos fluxos de visitantes, reforçar a segurança e qualificar a experiência turística, garantindo simultaneamente sustentabilidade ambiental e previsibilidade operacional".