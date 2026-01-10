Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Obrigação de registo nos trilhos gera discórdia. O novo regulamento dos percursos pedestres está a limitar o acesso à propriedade privada. Na Ilha já se fala em levar o governo a tribunal e na Serra de Água o lema é desobedecer. “Os madeirenses não são o problema”, contesta o autarca de Santana, Dinarte Fernandes. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 6 e 7.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Diplomacia sem resposta intensifica angústia. Famílias de presos madeirenses na Venezuela desesperam por se fazer ouvir. “Esperava uma recepção mais humana”, confessa Maria Alejandra.

Recorde de entradas nas praias do Funchal. Afluência aos complexos balneares foi o maior de sempre, com a Barreirinha a registar a subida mais significativa em 2025 * Dezembro teve 30 dias de chuva.

Fique também a saber que existiu uma Perseguição abortada. PSP desistiu de tentar apanhar fugitivo com antecedentes criminais para “evitar um perigo maior”.

E, por fim, Medida clarificadora teve forte oposição da Madeira.

