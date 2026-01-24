Presidente interina da Venezuela convoca "verdadeiro diálogo político" que inclua a oposição

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, propôs esta sexta-feira a convocação de um "verdadeiro diálogo político" que inclua setores políticos "concordantes" e "divergentes", uma tarefa que confiou ao seu irmão e presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez.

"Quero exortar o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, (...) a convocar imediatamente uma reunião com todos os setores políticos do país", disse Delcy Rodríguez durante a instalação do Programa para a convivência e a paz, um ato transmitido pelo canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Em resposta, o presidente do Parlamento indicou no seu canal do Telegram que o Conselho Nacional de Soberania e Paz --- instalado em setembro passado no contexto do envio de tropas militares dos Estados Unidos para o Mar das Caraíbas --- será ativado "imediatamente" para "iniciar com todos os fatores o diálogo político que este momento complexo exige" na Venezuela.

Delcy Rodríguez pediu que esse diálogo tenha "resultados concretos e imediatos" e que seja venezuelano, ou seja, explicou, que "não sejam mais impostas ordens externas, nem de Washington, nem de Bogotá, nem de Madrid".

"É o que o país pede, que seja para o bem comum da Venezuela", acrescentou a presidente interina, que assumiu o cargo após a captura de Nicolás Maduro em Caracas, no passado dia 03 de janeiro, pelos Estados Unidos.

Delcy Rodríguez enquadrou a tarefa no Programa para a Convivência e Paz, que será coordenado, segundo ela, pelo ministro da Cultura venezuelano, Ernesto Villegas, e será integrado por vários funcionários do país, bem como por empresários e académicos, numa lista que ainda não está fechada.

Segundo explicou, a ideia é "elaborar um plano de 100 dias", que terá como "primeira tarefa" o "mapeamento da violência e do ódio político, económico e social na Venezuela", embora não tenha especificado quando começará.

A presidente interina assegurou ter partilhado "visões diferentes" com as pessoas do Programa para a Convivência e Paz, mas "com um objetivo comum", que é, sublinhou, a paz na Venezuela.

"Mas a paz entendida na sua dimensão ampla. Não é apenas a paz política, social, económica, é a paz em todas as suas dimensões", precisou.