Seguro seguirá "boa tradição democrática portuguesa" na condecoração a Marcelo

O candidato presidencial António José Seguro disse hoje que agirá "em respeito pela boa tradição democrática portuguesa", na atribuição de condecorações a antigos Presidentes da República, nomeadamente quando for o caso de Marcelo Rebelo de Sousa.

"Sou um institucionalista e, portanto, agirei sempre em respeito com a boa tradição democrática portuguesa. Nós temos de perceber que a democracia é algo que está acima das divisões ou das separações ou das contendas partidárias", disse António José Seguro aos jornalistas quando questionado sobre se condecorará Marcelo Rebelo de Sousa se vier a ser eleito Presidente da República.

No Porto, onde visitou o Regimento de Sapadores de Bombeiros, Seguro comentou assim a entrevista de André Ventura, com quem disputará a segunda volta das eleições presidenciais, na qual o presidente do Chega respondeu "não sei" quando questionado sobre se condecorará Marcelo Rebelo de Sousa caso seja o escolhido pelos portugueses a 08 de fevereiro.

A este propósito, António José Seguro defendeu que "a democracia é algo que está acima das divisões ou das separações ou das contendas partidárias".

"E esse é o meu papel. É o de prestigiar sempre as nossas instituições e as pessoas que servem o nosso país", concluiu.

No domingo, António José Seguro e André Ventura foram os mais votados na primeira volta das eleições e vão disputar a segunda volta, em 08 de fevereiro.

O candidato apoiado pelo PS e, agora, também por Livre, PCP e BE, conquistou 31% dos votos enquanto André Ventura, líder do Chega, obteve 23%.