PS “totalmente contra” venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça

Célia Pessegueiro reafirmou, hoje, a posição do PS relativamente à venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça, dando conta de que o partido é "totalmente contra" esta decisão, ainda para mais depois de todo o investimento que foi feito na sua remodelação.

Na sequência da reunião da Comissão Regional do PS-M, ocorrida esta manhã, a presidente do partido mostrou-se “totalmente contra” a ideia avançada ontem por Miguel Albuquerque, adiantando que o Grupo Parlamentar socialista já deu entrada na Assembleia Legislativa da Madeira a um projecto de resolução para travar a alienação das actuais instalações e mantê-las como hospital secundário, vocaccionado para as valências de reabilitação, cuidados continuados e paliativos, bem como para acolher os casos de altas problemáticas (actualmente são cerca de 250), situações para as quais não há, actualmente, respostas adequadas.

"Encontramos avultados milhões de euros que têm sido investidos nestes últimos anos, o mais recente dos quais há dois meses, correspondente ao lançamento de um concurso público de 3 milhões de euros com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência para remodelar dois andares do hospital", apontou a socialista, acrescentando que há uma série de alas que têm sido remodeladas e que têm condições para dar resposta aos casos de altas problemáticas, cuidados continuados e paliativos e outras valências que não precisam de estar em contexto hospitalar.

Célia Pessegueiro salientou que “não faz sentido abrir um novo hospital levando atrás todos os problemas que existem actualmente de falta de organização e de espaço”. Esta é, frisou, a oportunidade de acautelar todas estas situações, libertando o futuro Hospital Central e Universitário para a sua verdadeira função, que é prestar os cuidados hospitalares.