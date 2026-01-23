Fissura num carril foi provável causa de descarrilamento em Espanha

Uma fissura num carril poderá ter provocado o acidente ferroviário de domingo em Adamuz, Córdova, no sul de Espanha, segundo o relatório preliminar da comissão independente de investigação do desastre conhecido hoje.

"Pode colocar-se a hipótese de que a fratura do carril se produziu antes da passagem do comboio Iryo sinistrado e, portanto, do descarrilamento", lê-se neste primeiro relatório da Comissão de Investigação de Acidente Ferroviários (CIAF), citado pelos meios de comunicação social espanhóis.

Esta hipótese não é uma conclusão e terá agora de ser corroborada por análises e cálculos detalhados, disse a CIAF, encarregada de investigar as causas do acidente, que envolveu dois comboios de alta velocidade (das empresas Iryo e Renfe) e que provocou 45 mortos.

Segundo o mesmo documento, os investigadores encontraram marcas nas rodas do comboio Iryo, o primeiro que descarrilou, compatíveis com uma deformação num carril.

Por outro lado, foram também identificadas marcas com "um padrão geométrico compatível" em rodas de carruagens de comboios que tinham circulado pela mesma zona antes deste acidente.

Material recolhido no local será agora enviado a um laboratório para determinar as possíveis causas da rotura do carril.

"Quanto às causas da rutura do carril não se descarta nenhuma hipótese", segundo a CIAF.

O acidente ocorreu no domingo, por volta das 19:45 locais (18:45 em Lisboa) na localidade de Adamuz, na província de Córdova, no sul de Espanha, envolvendo dois comboios de alta velocidade.

Um comboio da empresa privada Iryo, procedente de Málaga e com destino a Madrid, descarrilou, e as três últimas carruagens invadiram a via contrária, por onde passou, 20 segundos depois, outro comboio de alta velocidade, um Alvia, da empresa pública Renfe, que fazia a ligação Madrid-Huelva.

As duas primeiras carruagens do Alvia foram projetadas para fora dos carris depois do choque com os vagões do Iryo descarrilados.