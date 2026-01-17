Jorge Carvalho quer apoiar melhoria da prática desportiva no Funchal

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) garantiu este sábado, dia 17 de Janeiro, que "o Município continuará disponível para apoiar projetos que promovam melhores condições para a prática desportiva na cidade", informa uma nota de imprensa da autarquia sobre afirmação feita durante a cerimónia de entrega dos Prémios da Época Desportiva 2025 da Associação de Ténis da Madeira (ATMAD), que decorreu no Salão Nobre do Município do Funchal.

Jorge Carvalho sublinhou que "a autarquia estará sempre disponível para apoiar todos os projetos que possam levar à criação de melhores condições para a prática desportiva na cidade do Funchal", sublinhando que este "apoio é essencial para garantir um melhor enquadramento técnico e de treino dos atletas". Na sua intervenção, o autarca defendeu, ainda, que "só dessa forma poderemos efetivamente ter um melhor enquadramento técnico, um melhor enquadramento de treinos e, assim, atingirmos melhores resultados".

Referindo-se ao projecto do Papagaio Verde, o presidente da CMF destacou que "o Município tem acompanhado o seu desenvolvimento" e "reiterou o compromisso da autarquia em colaborar com a Associação de Ténis da Madeira para que os seus objetivos sejam concretizados", assinala a nota. E cita: "“Conte connosco para levarmos a bom porto este objetivo que, sendo um objetivo da Associação, da família do ténis, não deixa de ser também um objetivo da cidade do Funchal."

Jorge Carvalho salientou ainda que a autarquia funchalense "continuará a apoiar não só a formação dos atletas, mas também todas as necessidades ao nível infraestrutural que venham a ser apresentadas", promete.

No final da sua intervenção, Jorge Carvalho deixou "uma palavra de reconhecimento a todos os que contribuem para o desenvolvimento do ténis na Região, felicitando encarregados de educação, atletas, técnicos e dirigentes pelo trabalho desenvolvido, e desejando os maiores sucessos a todos os premiados".

Sobre a cerimónia, que se realiza anualmente, esta "teve como objetivo distinguir os campeões regionais da época de 2025, valorizando atletas, clubes e agentes desportivos que se destacaram pelo seu desempenho e dedicação. Foram entregues mais de uma centena de prémios a campeões regionais de diversas categorias, bem como prémios especiais e menções honrosas", situa a autarquia, anfitriã do evento.

Na cerimónia estiveram ainda a vereadora com o pelouro do Desporto, Helena Leal, do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, entre outras entidades, atletas, dirigentes e treinadores.