Trump apela a Putin para acabar com guerra após encontro com Zelensky
O Presidente norte-americano, Donald Trump, pediu hoje à Rússia para pôr fim à guerra com a Ucrânia, após uma reunião que classificou como boa com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Davos, na Suíça.
"A guerra deve acabar", declarou Trump aos jornalistas no Fórum Económico Mundial, quando questionado sobre a mensagem que pretendia transmitir ao Presidente russo, Vladimir Putin, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).
A reunião entre Trump e Zelensky, realizado à margem do encontro na estância suíça, ocorre numa altura em que Washington procura reforçar o papel de mediador no conflito que afeta o leste da Europa.