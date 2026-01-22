 DNOTICIAS.PT
A Guerra Mundo

Trump apela a Putin para acabar com guerra após encontro com Zelensky

O Presidente norte-americano, Donald Trump, pediu hoje à Rússia para pôr fim à guerra com a Ucrânia, após uma reunião que classificou como boa com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Davos, na Suíça.

"A guerra deve acabar", declarou Trump aos jornalistas no Fórum Económico Mundial, quando questionado sobre a mensagem que pretendia transmitir ao Presidente russo, Vladimir Putin, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

A reunião entre Trump e Zelensky, realizado à margem do encontro na estância suíça, ocorre numa altura em que Washington procura reforçar o papel de mediador no conflito que afeta o leste da Europa.

