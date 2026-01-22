‘Cartão de crédito virtual’ destrava subsídio de mobilidade

A notícia que surge em destaque na edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO revela que um ‘cartão de crédito virtual’ destrava o subsídio de mobilidade. O novo modelo que está a ser preparado pelo Governo da República permitirá pagar apenas o valor de referência das viagens, ficando o restante a cargo do Estado, com apoio da banca e das companhias aéreas.

Nesta edição, dizemos-lhe, também, que o depósito reembolsável chega às embalagens. Os consumidores passam a pagar, a partir de Abril, 10 cêntimos por latas e garrafas de plástico, valor que será devolvido com a entrega dos objectos nos pontos de recolha autorizados.

“Nunca desistiremos da Europa”, estas foram as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, em Estrasburgo, onde se encontra o DIÁRIO a acompanhar as comemorações dos 40 anos de adesão do nosso País à ‘Europa’. O Presidente da República vincou a importância europeia para Portugal e disse querer “dar um pulinho à Madeira”.

Damos notícia, igualmente, de que os desempregados com subsídio receberam, em média, 624 euros por mês. Em Dezembro, mais de metade não recebeu qualquer remuneração.

Por fim, leia que a Câmara do Funchal canaliza três milhões para apoios sociais.

