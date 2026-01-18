Representante com raízes e conhecimento da Madeira

Depois de exercer o direito de voto, este domingo, na Ponta do Sol, Célia Pessegueiro deixou uma reflexão sobre a escolha do próximo Representante da República para a Madeira, defendendo que o cargo “deve ser ocupado por alguém idóneo e com uma ligação efectiva à Região”.

Célia Pessegueiro apela à participação no voto A líder do PS-Madeira, Célia Pessegueiro, já exerceu hoje, na Ponta do Sol, o seu direito de voto, deixando um apelo à participação cívica dos eleitores neste dia de eleições presidenciais.

A líder dos socialistas madeirenses sublinhou a importância de se fazer, “pelo menos, um exercício sério de procura de quem reúna melhores condições para assumir essa função enquanto ela existir”. Na sua perspectiva, não faz sentido que não seja considerada uma personalidade com origens ou ligações estreitas à Madeira, que conheça a realidade regional, a sua história e, em particular, o percurso democrático das últimas cinco décadas.

Célia Pessegueiro alertou que “seria um mau sinal que esse cuidado não existisse num ano particularmente simbólico como 2026, quando se assinalam os 50 anos da Autonomia Regional e das primeiras eleições livres na Madeira”. Para a presidente do PS-M, esse enquadramento histórico reforça a necessidade de uma escolha sensível e bem fundamentada.

Apesar da crítica implícita, manifestou confiança no futuro, afirmando estar certa de que o próximo Presidente da República terá a preocupação de realizar uma boa escolha, encontrando um Representante que, “à semelhança do actual, saiba estar próximo da população e compreender a especificidade madeirense”.

As declarações foram prestadas à margem do acto eleitoral, após a votação na Ponta do Sol, num dia que considerou determinante para a afirmação da democracia e da participação cívica.