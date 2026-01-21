Jaime Filipe Ramos pede "capacidade negocial" aos partidos sobre a mobilidade

Na resposta a perguntas da sua bancada, Rafael Nunes aproveitou para comentar o que se passou na comissão de Economia, na discussão na especialidade da alteração ao subsídio de mobilidade. O deputado do JPP diz que "a montanha pariu um rato" porque "os madeirenses continuarão a ter de adiantar dinheiro".

A resposta veio de Jaime Filipe Ramos que fez uma intervenção para esclarecer o que ficou definido na discussão em comissão.

O líder parlamentar destacou a "disponibilidade de todos os partidos" para um objectivo comum, "corrigir injustiças". No entanto, lamenta que "alguns queiram lançar ruído na opinião pública".

Jaime Filipe Ramos garantiu que ficaram claras quatro questões. O cidadão paga apenas o valor de referência, 79 e 59 euros; corrigir o texto para que o 'one way' tenha o tecto de 400 euros; alterar a designação para Tarifa de Residente Insular, "para que fiquem claros os direitos dos madeirenses" e criar uma plataforma simplificada que já incorpore todos os documentos e em que o cidadão só tenha de se registar uma vez.

O líder parlamentar do PSD-M não tem dúvidas de que a questão terá de ser resolvida na Assembleia da República e para isso espera "capacidade de negociação de todos os partidos".