JPP critica PS-Madeira sobre mobilidade

Milton Teixeira, do JPP, reagiu ao encerramento do XXIII Congresso Regional do PS-Madeira, considerando os discursos de José Luís Carneiro e Célia Pessegueiro “normais” para uma nova liderança, mas criticou a falta de respostas concretas sobre o subsídio de mobilidade.

O deputado frisou que, apesar de mandatos seguidos na República, o PS não resolveu o problema e rejeitou propostas, como a apresentada pelo deputado Filipe Sousa, que visava que madeirenses e porto-santenses pagassem apenas a parte da viagem a que têm direito.

“Podem vir com ideias de propostas, mas isto tem que ser colocado na mesa. Nós não somos portugueses de segunda”, afirmou, defendendo um sistema igual ao das regiões ultraperiféricas espanholas, em que os residentes pagam apenas o valor justo das deslocações.

Quanto ao novo ciclo do PS-Madeira, Teixeira reconheceu que o partido ganhou “fôlego” para fazer concorrência política, mas reafirmou que o JPP continuará a consolidar a sua posição como segunda força na Região.