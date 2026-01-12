Deputados do Chega coordenam acção política para as regiões autónomas

O deputado do Chega (CH), Francisco Gomes, eleito pela Região Autónoma da Madeira, e a deputada Ana Martins, eleita pelos Açores, "reuniram na Assembleia da República com uma delegação do CHEGA-Açores, liderada por José Pacheco, para analisar temas estruturais de interesse comum às regiões autónomas e reforçar a articulação política entre os representantes insulares", informa uma nota de imprensa divulgada esta manhã.

"Durante a reunião foram analisadas matérias que o partido considera prioritárias, como a mobilidade aérea e marítima, a defesa do setor das pescas, a fiscalização do mar da Madeira e dos Açores face ao crescimento das redes de narcotráfico e da pesca ilegal, bem como a necessidade de um reforço efetivo da presença do Estado no Atlântico, numa lógica de soberania e segurança", resume.

Os participantes, refere ainda, sublinharam "a importância de respostas concretas para problemas estruturais que afetam diariamente as populações das ilhas, defendendo uma abordagem conjunta junto do governo da República e das instâncias regionais, nacionais e europeias". E acrescenta: "Foram igualmente analisados outros dossiers relevantes, incluindo a requalificação das esquadras da polícia e dos tribunais, a valorização da qualidade de vida dos habitantes das regiões autónomas, a revisão da Lei das Finanças Regionais e a desburocratização do Subsídio Social de Mobilidade, apontado como essencial para garantir igualdade real no acesso ao território nacional."

Francisco Gomes disse que "a Madeira e os Açores partilham desafios específicos que exigem soluções diferenciadas e respeito pela condição ultraperiférica, rejeitando abordagens centralistas que ignoram a realidade insular". E acrescenta. "As regiões autónomas não podem continuar a ser tratadas como um detalhe administrativo. Temas como a mobilidade, pescas, segurança do mar e serviços públicos exigem respeito, investimento sério e decisões políticas à altura, pois os cidadãos das ilhas não são portugueses de segunda."

Já Ana Martins reforçou ainda que o CH "assumirá uma posição firme e coerente na defesa das autonomias, recusando discursos vazios e exigindo resultados concretos" e Francisco Gomes aponta: "A Madeira e os Açores precisam de respostas reais, não de promessas adiadas. O CHEGA está unido, determinado e preparado para enfrentar o centralismo que há décadas trava o desenvolvimento das regiões, o qual não aceitamos."