Mourinho garante que Benfica vai "jogar para ganhar" contra Juventus

O treinador do Benfica, José Mourinho, realçou hoje que os 'encarnados' vão jogar com a Juventus, em Turim, com a ambição de conquistar a vitória, para manter viva a possibilidade de avançar na Liga dos Campeões de futebol.

"Obviamente, considerando a classificação e os pontos normalmente necessários para a qualificação, o Benfica precisa de pontos. Não sei dizer se são três ou quatro, talvez cinco, não tenho ideia. Só saberemos isso no final do segundo jogo. Mas isso também nos livra de alguma pressão, pois se o empate de amanhã [quarta-feira] fosse suficiente, poderíamos ter algum peso psicológico", lançou o técnico das 'águias'.

Mourinho vincou que o Benfica não sente, do ponto de vista psicológico, nenhum peso, e que vai "jogar para ganhar", apesar de reconhecer o potencial do adversário no duelo da sétima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

"Sabemos contra quem estamos a jogar, sabemos onde estamos a jogar. Mas vamos jogar para tentar ganhar a partida. Depois, veremos no final do jogo o que nos falta para termos a chance de nos classificarmos na última rodada", acrescentou.

Questionado sobre o reencontro contra o treinador da Juventus, Luciano Spalletti, com quem teve vários momentos marcantes durante a carreira, sobretudo, nas suas experiências em Itália, Mourinho elogiou o trabalho feito pelo rival.

"Mourinho contra Spalletti não é importante. A história é entre Benfica e Juventus. Espero qualidade [da Juventus], uma equipa com cultura tática, que não vai esperar, vai jogar a partida a querer ser a protagonista. Quando o treinador é bom e treina os melhores jogadores, só podes esperar qualidade. As equipas de Spalletti são organizadas, praticam um futebol coletivo, vertical e veloz, é um treinador muito bom", sublinhou.

E acrescentou: "Já joguei [contra a Juventus] com o Inter, a Roma, o Manchester. Jogar aqui com o Inter é diferente de tudo, e é daí que vem o nosso amor, mas é fantástico jogar aqui. Também joguei com eles no Estádio Olímpico [de Roma], mas aqui ainda é melhor, é mais bonito. É um estádio moderno, no sentido de um estádio de futebol mesmo, com um grande ambiente".

Mas o 'special one' destacou que "os jogadores do Benfica sabem o que é ser jogador de equipa grande e, com mais ou menos qualidade, mais ou menos experiência, quem veste a camisola do Benfica sabe que nestes jogos tem que dar a cara".

Mourinho apontou ainda para as lesões que têm assolado o plantel das 'águias', confessando até que na viagem para Itália se sentiu o treinador da equipa B, dada a juventude do grupo que comanda.

"No avião, a dado momento, olhei para trás e pensei que era o treinador da equipa B, porque estão oito jogadores da equipa B no nosso grupo. Isso significa também as nossas dificuldades, com tantas lesões, mas é o Benfica. E o nosso objetivo é chegarmos ao último jogo com esperanças matemáticas de nos podermos qualificar", reforçou.

O treinador setubalense disse ainda que o Benfica já conseguiu bater, 'sob a pressão' dos pontos - para avançar para a próxima fase da 'Champions' -, o Nápoles e o Ajax na presente edição da Liga dos Campeões, e voltou a salientar a necessidade de pontuar em Turim.

"Foi o que conseguimos fazer com o Nápoles e com o Ajax, entrar nos dois últimos com esperanças pragmáticas de nos podermos qualificar. E o objetivo é sair daqui com a qualificação aberta para o último jogo", afirmou.

Sobre a possível contratação de Rafa, Mourinho jogou à defesa, escudando-se na regra de não se pronunciar sobre atletas que jogam noutras equipas.

"Não falo sobre os jogadores de outros clubes. E acho que essa é a maneira correta de encarar a situação. Para me proteger e proteger o meu clube. Só falo de jogadores do Benfica, então não há nada a discutir", frisou, avançando que o internacional português Bruma, que já recuperou de grave lesão e o acompanhou na antevisão do jogo, vai começar no banco de suplentes.