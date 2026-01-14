Dinamarca considera "muito construtiva" reunião na Casa Branca sobre Gronelândia
O ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês, Lars Lokke Rasmussen, classificou hoje como "franca e muito construtiva" a reunião com o Governo norte-americano, em Washington, sobre o futuro da Gronelândia.
"O nosso objetivo era encontrar um entendimento comum", afirmou o ministro, numa conferência de imprensa após o encontro que manteve, juntamente com a homóloga gronelandesa, Vivian Motzfeldt, com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio.
Os Estados Unidos e a Dinamarca ainda têm uma "divergência fundamental", assumiu Rasmussen, frisando que "concordaram em discordar".