JPP quer gás incluído no regime de preços máximos

O líder o Juntos Pelo Povo apresentou um projecto de resolução que recomenda ao Governo Regional que inclua os produtos de gás de petróleo liquefeito na lista de produtos sujeitos ao regime de preços máximos.

Élvio Sousa considera que devem ser "utilizadas todas as ferramentas para diminuir o custo de vida" e lembra que o programa Gás Solidário "chega apenas a 2.600 famílias".

O deputado dá como referência a Região Autónoma dos Açores, onde a medida está em vigor. Uma garrafa de gás, na Madeira, custa 28,80€ e, nos Açores, fica apenas por 21,90€.