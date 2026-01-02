“O ‘reset’ doméstico não é sobre perfeição, mas sim intenção”

A transição de ano é sempre uma altura de balanço e de definição de novas metas e objectivos, que segundo Catarina Pinto, personal organizer de profissão, uma reflexão que deve também se estender à casa, com o intuito de tirar o melhor partido da mesma.

“Quando chega o início de um novo ano percebemos que há coisas que estão paradas, que há zonas da nossa casa que também estão desorganizadas com objectos que vamos acumulando durante um ano inteiro”, começou por explicar a especialista em organização.

De acordo com Catarina Pinto, quando existe este desconforto “é um sinal para fazermos um ‘reset’ na nossa casa, que consiste em parar, avaliar e reorganizar”, porque é necessário entender que a mudança faz parte da vida, com novas rotinas e objectivos diferentes.

A organização não é sobre perfeição, mas sim intenção", apontou a personal organizer, adiantando que muitas vezes em prol daquilo que queremos produzir no exterior, acabamos relegando a casa para segundo plano, mas que “não nos podemos esquecer que é o local para onde voltamos todos os dias.

“Não é procurar a perfeição, que só existe em casas de revista, mas sim um lugar que nos permita evoluir, sem ser um peso e que nos acompanhe no ritmo do nosso dia a dia”, sublinhou na entrevista presente no canal do DIÁRIO, no YouTube.

A profissional em arrumação começou por explicar que de acordo com a sua experiência, os locais que acumulam sempre mais ‘peso’ visual e emocional são, geralmente, “as zonas de passagem ou aqueles lugares que habitualmente dizemos que por enquanto fica aqui e que vira permanente”, como os roupeiros, cozinha e despensas.

Questionada sobre de que forma a organização pode ajudar a tornar os objectivos mais claros e realistas, Catarina Pinto prontamente respondeu que “vai permitir poupar tempo, com a rápida procura dos objectos, dinheiro, porque deixamos de comprar coisas que já temos, o que leva também a diminuir os níveis de stress”.

O facto de termos uma casa organizada e fazermos o ‘reset’ doméstico ajuda-nos a ter mais clareza mental, ou seja, ter uma rotina mais funcional para que seja adaptada ao nosso estilo de vida, mas também para que nos ajude a pensar e a ser mais práticos no nosso dia a dia. Catarina Pinto

Fique a saber em que consiste a estratégia dos 40 minutos aconselhada por Catarina Pinto, quais são as três perguntas-chaves que facilitam o desapego e qual é o principal erro que as pessoas cometem quando tentam organizar a casa sozinhas.