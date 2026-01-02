Trump reafirma que está de perfeita saúde depois de novos exames e especulações

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje que concluiu com sucesso o seu terceiro exame médico desde que regressou à Casa Branca, há um ano, indicando que está bem de saúde.

"Os médicos acabaram de me informar que estou de perfeita saúde", disse o governante, após especulações sobre a sua condição física.

"Pela terceira vez consecutiva, passei no meu exame cognitivo (ou seja, respondi corretamente a 100% das perguntas), algo que nenhum presidente ou vice-presidente anterior se dispôs a fazer", escreveu numa mensagem publicada na sua rede social, a Truth Social.

Trump, de 79 anos, defendeu que "qualquer pessoa que se candidate à presidência ou vice-presidência deve ser obrigada a fazer um exame cognitivo robusto, significativo e comprovado" já que, afirmou, o país "não pode ser governado por pessoas 'estúpidas' ou incompetentes".

Donald Trump tentou, numa entrevista recente, abafar os rumores sobre a sua saúde debilitada, argumentando com os seus "bons genes" e o uso de doses de aspirina acima do recomendado.

"Dizem que a aspirina é boa para afinar o sangue e eu não quero sangue grosso a correr pelo meu coração. Quero sangue fino a correr pelo meu coração", justificou, em entrevista ao The Wall Street Journal, admitindo usar maquilhagem para cobrir hematomas e pequenos cortes e contusões.

O Presidente dos Estados Unidos insistiu que goza de uma "saúde excelente" graças à sua genética e que faz exercício físico, embora se limite ao golfe, porque considera que outras atividades desportivas são aborrecidas.

A dieta alimentar do governante também está sob escrutínio, dado que pessoas que lhe são próximas reconhecem um consumo excessivo de 'fast food', como hambúrgueres e batatas fritas.