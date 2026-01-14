Seguro recusa manipulações e estigmatizar territórios sobre segurança

O candidato presidencial António José Seguro reconheceu hoje que há problemas de insegurança em Portugal, mas recusou estigmatizar territórios sobre esta questão e alimentar "manipulações" que levam à divisão entre os portugueses.

"Eu conheço o nosso país e sei que em algumas zonas há esses problemas de insegurança. Eu não vou estigmatizar nenhum território. Não contem comigo para isso", respondeu hoje aos jornalistas, durante uma arruada na Amadora (distrito de Lisboa).

O candidato presidencial apoiado pelo PS criticou quem "se alimenta dos problemas" e, a partir desses, "cria dificuldades aos portugueses", dividindo-os.

"Não, eu não venho para fazer esse tipo de manipulações. Eu venho para unir. Eu quero ser o Presidente de todos os portugueses", reforçou.

Já sobre se a questão da segurança é uma realidade ou perceção, Seguro assinalou que "há pessoas que sentem esse problema", sendo obrigação dos políticos "dar resposta a essas pessoas".

"Nós só conseguimos mudar a realidade, conhecendo-a. Se nós não conhecemos a realidade, andamos todos a falar de coisas completamente à margem daquilo que as pessoas sentem", tinha já dito anteriormente, quando questionado sobre a reunião de hoje de manhã na PSP de Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa), e sobre o tema da segurança ter entrado no seu discurso.