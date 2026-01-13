GNR já registou 88 situações de abandono escolar no ano lectivo corrente

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou 88 situações de abandono escolar no corrente ano letivo até 31 de dezembro de 2025 no âmbito da Operação Escola Segura, anunciou hoje a força de segurança.

Dentro das ocorrências de natureza não criminal, onde se inserem as situações de abandono escolar, a GNR registou também 16 situações de comportamento aditivo e 77 situações de perturbação das atividades escolares, das quais 54 por alunos, 14 por familiares e nove por outros, segundo dados enviados à Lusa.

A Operação Escola Segura 2025/26 abrange 88.429 utentes da comunidade escolar, entre alunos, professores, auxiliares de educação e encarregados de educação.

A GNR é responsável pela segurança de 4.436 estabelecimentos de ensino, que reúnem 668.083 alunos.

No âmbito desta operação foram realizadas 6.330 ações de sensibilização nas escolas.

A GNR iniciou a operação "Escola Segura" 2025/2026 em setembro de 2025 para assinalar o regresso às aulas com um conjunto de ações dirigidas aos alunos, professores e encarregados de educação que pretendem sensibilizar "para a necessidade de adoção de comportamentos de autoproteção, ao nível da segurança em geral, de comportamentos inclusivos no seio da comunidade e prevenindo comportamentos desviantes da ordenação social".

Na operação Escola Segura do ano letivo 2024/2025, a GNR apreendeu 73 armas em ambiente escolar, destacando-se 53 armas brancas, seis armas de fogo e cinco de ar comprimido e registou 2.354 crimes em ambiente escolar, destacando-se a ofensa à integridade física voluntária simples (890), a ameaça e coação (374) e o furto (183).