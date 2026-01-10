Jorge Pinto apela ao voto da direita e do PAN

O candidato presidencial Jorge Pinto apelou hoje ao voto dos eleitores de direita e do PAN para recompensar quem faz campanha de forma "séria e informada" e disse ter "muita certeza" de que terá um "bom resultado".

Em declarações aos jornalistas após uma visita à Praça da Fruta, nas Caldas da Rainha, o candidato apoiado pelo Livre, questionado sobre o que seria um bom resultado no dia 18, afirmou ambicionar uma "expressão política que justificasse e que mostrasse que a candidatura foi aquilo que as pessoas dizem na rua que foi, uma candidatura que se distinguiu e marcou agenda nos debates".

"Eu vim mesmo para mudar a maneira de fazer política em Portugal e para falar daquilo que são os reais problemas do país e dos portugueses. E isso vai-se fazer também no dia 18 e é por isso que eu tenho muita certeza que vou ter um bom resultado", disse, embora sem definir uma meta eleitoral concreta.

O candidato deixou o apelo não só aos eleitores esquerda, mas também aos de direita e do PAN, para votarem em si se querem "recompensar quem fez campanha nestas eleições de uma maneira séria, de uma maneira informada, falando diretamente aos portugueses e colocando em cima da mesa os seus reais problemas".

Jorge Pinto pediu aos eleitores que dêem força a uma "nova esquerda, desempoeirada, que não tem vergonha de o ser e não se assume como estando numa gaveta" e reforçou: "essa esquerda, no dia 18, vai estar no boletim de voto no meu nome e na minha candidatura e é por isso que espero o voto destas pessoas, como espero também o voto de quem já votou no PAN e até à direita".

Questionado sobre as palavras de António Filipe - que se demarcou das críticas de Rui Tavares a outras candidaturas de esquerda e disse que as presidenciais "não são um concurso de ideias giras" -, Jorge Pinto admitiu não ter ouvido o candidato a Belém apoiado pelo PCP, mas defendeu que tem "propostas giras porque são propostas que servem os portugueses".

"Se elas são giras, que são bonitas, ou qualquer outro adjetivo positivo, muito bem, agradeço ao António Filipe e aos outros adversários nesta campanha, é sinal que estão a reconhecer o mérito da minha candidatura", acrescentou.

Jorge Pinto e João Cotrim Figueiredo cruzaram-se durante esta visita à Praça da Fruta e, sobre esse encontro, o candidato apoiado pelo Livre disse que "foi simpático" e salientou que não é por considerar que o liberal "tem ideias que são más para o país" que deixaria de o cumprimentar.