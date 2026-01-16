Bombeiros de Santana vão admitir novos operacionais para quadro efectivo

Na sequência dos plenários realizados com os Bombeiros de Santana, o secretariado regional da Madeira do Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais reuniu-se, ontem, com a Direcção e o Comando da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários (AHBV) de Santana, tendo sido celebrado um Acordo de Empresa em conformidade com a portaria que regulamenta as condições de trabalho dos operacionais para o ano de 2026.

O acordo contempla "alterações nas escalas de serviço de Bombeiros Voluntários e Profissionais, bem como a admissão de novos operacionais para o quadro efectivo".

"Estas medidas visam reforçar a capacidade de resposta do socorro à população e garantir melhores condições de trabalho e bem-estar aos operacionais que estão disponíveis 24 horas por dia em prol da segurança pública", sublinha o sindicato.

Não obstante, a estrutura sindical destaca ainda a "cordialidade e colaboração" demonstradas pela Direção e pelo Comando dos Bombeiros de Santana na análise das propostas apresentadas pelo sindicato, "permitindo alcançar um entendimento benéfico para todas as partes envolvidas".