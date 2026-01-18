Catarina admite resultado abaixo do que esperava e votará em Seguro na segunda volta
A candidata presidencial Catarina Martins reconheceu hoje que o resultado obtido nas eleições ficou "muito abaixo do que esperava" e anunciou que vai apoiar e votar em António José Seguro na segunda volta.
"Os resultados que temos indicam que a segunda volta será disputada entre António José Seguro e André Ventura. Já felicitei António José Seguro pelo seu resultado e disse-lhe que contará com o meu voto na segunda volta contra André Ventura", revelou Catarina Martins.
Recebida pelos aplausos de dezenas de apoiantes que a esperavam no 'quartel-general' da sua candidatura, no Fórum Lisboa, Catarina Martins reagiu aos resultados provisórios da primeira volta das eleições presidenciais.
"Tive um resultado muito abaixo do que esperava e daquele para que lutei, mas quero agradecer a toda a gente que comigo fez campanha, a toda a gente que votou na minha candidatura", afirmou a candidata apoiada pelo BE.