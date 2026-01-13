Seguro quer passar à 2.ª volta em primeiro para travar "candidato do extremismo"

O candidato presidencial António José Seguro afirmou hoje que quer passar à segunda volta em primeiro lugar para impedir que o "candidato do extremismo" o faça, apelando ao voto de todos os que querem continuar "a viver em democracia".

"Não chega passar à segunda volta, e aqui sou muito exigente, nós temos que passar à segunda volta em primeiro lugar porque não podemos permitir que, passados 50 anos sob o 25 de Abril, o candidato do extremismo e do radicalismo que insiste em nos dividir e pôr portugueses contra portugueses possa passar em primeiro lugar esta eleição", disse Seguro numa referência a André Ventura, sem citar o seu nome ou o do partido Chega.

Para o candidato apoiado pelo PS, "este é um dever não apenas de um campo político da esquerda ou do centro-esquerda".

"É um dever de todos os democratas, é um dever de todos os moderados, de todos os que querem continuar a viver em democracia, em liberdade, onde avançamos todos, onde construímos um pais diferente, moderno, mais justo, mas onde nos possamos respeitar uns aos outros", apelou.

Seguro quer assim passar à segunda volta em primeiro lugar "não por questões ideológicas, muito menos por questões partidárias, mas em nome da democracia e do futuro democrático".