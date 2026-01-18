José Luís Carneiro diz que "democracia está viva" perante participação elevada

O secretário-geral do PS considerou hoje que a elevada participação nas eleições presidenciais prova que os portugueses "quando sentem que os seus valores podem estar ameaçados se mobilizam" e enalteceu que a democracia está viva.

"O que me deixa ficar como democrata muito satisfeito é ver esta participação eleitoral. Uma participação que bateu todos os recordes desde 2016, cá no território nacional, mas também no estrangeiro. Isso é a prova de que os portugueses, quando sentem que os seus valores podem estar ameaçados, se mobilizam para participar no ato eleitoral", declarou José Luís Carneiro, à chegada à sede socialista, em Lisboa.

O líder do PS falou aos jornalistas pouco antes de serem conhecidas as projeções da abstenção nas eleições presidenciais de hoje, que, de acordo com as televisões, deverá situar-se entre os 35,6% e os 43%.

"Eu diria que, de forma sintética, a democracia continua a viver no coração das portuguesas e dos portugueses", acrescentou.

José Luís Carneiro deixou ainda um agradecimento "à administração eleitoral, aos serviços consulares e diplomáticos, aos milhares de pessoas que por todo o país contribuíram para assegurar um ato eleitoral que cumpriu todos os deveres de transparência, de pluralidade, de respeito pelas diferentes opiniões".

Mais de 11 milhões de eleitores foram hoje chamados à 11.ª eleição do Presidente da República desde a instauração da democracia em 25 de Abril de 1974, votando no sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, que atingiu o limite de mandatos.

A esta eleição, que de acordo com Carneiro decorreu "com toda a normalidade democrática", concorreram 11 candidatos, incluindo António José Seguro, apoiado pelo PS.

"O mais importante é lembrar isto: a democracia está viva", concluiu o secretário-geral socialista.