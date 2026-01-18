Costa Fortuna traz quatro mil para passar o dia na Madeira
O Porto do Funchal está a receber este domingo o Costa Fortuna. Uma escala da Blatas, que está a movimentar perto de quatro mil pessoas e realizar um pequeno turnaround de 137 passageiros (70 desembarques e 67 embarques).
"O navio entrou na baía do Funchal pelas 6h45, transportando 2.746 passageiros e 940 tripulantes, e parte às 17 horas para Tenerife, onde termina, segunda-feira, a viagem de sete dias que está a realizar por Canárias e Madeira", revela a APRAM em nota à imprensa.
No Funchal, continuam os mega-iates I Dynasty, Artefact e Canova. O primeiro, chegou no sábado de Philipsburg, Antilhas Holandesas, e segue para Malaga (Espanha) na próxima terça-feira, pelas 16 horas, numa viagem de reposicionamento para a Europa. É agenciado pela Transinsular, tal como Artefact, que está na Madeira desde o dia 15 de Janeiro, também de Philipsburg, e parte na terça-feira, pelas 16 horas para Barcelona.
Já o Canova, agenciado pela Wilhelmsen, passou cá o fim-de-semana, e prossegue viagem na segunda-feira, um dia de grande movimento no Terminal de Cruzeiros da Madeira, com a chegada de três navios de cruzeiro – Ambition, AIDAcosma, Azura – e de um navio de exploração científica, o RSS Discovery.