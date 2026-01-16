Detido em Penafiel homem que se fazia passar por polícia
Um homem de 52 anos, que se fazia passar por polícia, foi detido em 08 de janeiro em flagrante pelos crimes de burla e usurpação de funções, no concelho de Penafiel, no Porto, informou hoje a GNR.
O suspeito, através de uma plataforma digital, geria um perfil falso com fotografias de cariz policial, dando a entender que era agente da Polícia de Segurança Pública (PSP), indica hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR) em comunicado.
"Através dessa rede social, contactava alegadas vítimas, às quais prometia influências junto da referida instituição para anulação de coimas de trânsito e legalização de veículos apreendidos, mediante pagamentos monetários", refere a Guarda.
O homem simulava fiscalizações reais em locais públicos e exibia montagens fotográficas com fardamento daquela força de segurança.
O suspeito foi detido em flagrante delito, no âmbito de uma ação policial, "no momento em que recebia a quantia de 340 euros de uma vítima, uma mulher de 49 anos".
Foi também realizada uma busca domiciliária, da qual resultou a apreensão de um telemóvel e de um boné da PSP, utilizados na prática das burlas.