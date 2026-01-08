José Manuel Rodrigues critica novo Subsídio de Mobilidade Aérea

O secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, classificou como “inaceitável” o novo modelo do Subsídio Social de Mobilidade Aérea, considerando que o mesmo é “inconstitucional e uma afronta a todos os madeirenses e porto-santenses”.

Numa breve reacção ao tema, o governante sublinhou que o modelo agora proposto prejudica a Região e não respeita os princípios constitucionais, reiterando a posição crítica já assumida pelo CDS-PP.

Questionado sobre o eventual avanço do partido com um pedido de fiscalização da constitucionalidade, José Manuel Rodrigues, que é também presidente do CDS-PP Madeira, afirmou que essa iniciativa será desenvolvida “no âmbito do Parlamento Regional e com os outros partidos”.