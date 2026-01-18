Marítimo inicia 2.ª volta da II Liga com goleada diante o Lourosa
Equipa madeirense soma nove jogos consecutivos sem perder
O Marítimo venceu, esta tarde, o Lusitânia de Lourosa por 4-0, em jogo da 18.ª jornada, consolidando assim a liderança da II Liga e aumentando para nove o número de jogos consecutivos sem derrotas.
O primeiro golo do encontro surgiu logo aos três minutos, por intermédio de Butzke, que, na tentativa de cruzamento, acabou por colocar a bola no fundo da baliza.
Ainda antes do primeiro quarto de hora, os verde-rubros aumentaram a vantagem, com Carlos Daniel a finalizar com classe um contra-ataque construído de forma exímia pela equipa.
No segundo tempo, aos 48 minutos, Simo deu maior conforto à formação madeirense, ao corresponder da melhor forma, e de primeira, ao cruzamento de Martín Tejón para o segundo poste.
Dez minutos depois, numa nova jogada construída pelos alas maritimistas, os papéis inverteram-se, desta vez com Simo a assistir Martín Tejón, que, sem vacilar, fechou a goleada marcando pelo quarto jogo consecutivo.
Com este resultado, o Marítimo soma 39 pontos e mantém a liderança da classificação geral. Na próxima jornada, agendada para 24 de Janeiro, o conjunto insular recebe, às 14 horas, nos Barreiros, o Felgueiras.
Confira os golos desta partida:
0-1 - Marítimo, Adrián Butzke (3')
0-2 - Marítimo, Carlos Daniel (11')
0-3 - Marítimo, Simo (48')
0-4 - Marítimo, Martín Tejón (59')