Comissário europeu da Defesa destaca "bom desempenho" de Portugal

O comissário europeu da Defesa e Espaço, Andrius Kubilius, destacou hoje "o bom desempenho" de Portugal, que pretende investir de seis mil milhões de euros em defesa, garantindo que o financiamento "vai chegar em breve".

Portugal "está a usar o dinheiro de uma forma muito inteligente, também para as capacidades espaciais, que se estão a tornar cruciais", referiu o responsável, durante uma audição conjunta pelas comissões parlamentares de Assuntos Europeus e Defesa, no último dia da visita ao país.

Kubilius disse ter visitado projetos "muito impressionantes", afirmando que Portugal "pode ser um exemplo muito bom".

"Temos de saber o que é que significa este investimento de seis mil milhões de euros em defesa real por Portugal", referiu, acrescentando: "O dinheiro vai chegar em breve".

O comissário lituano comentou que Portugal investe, normalmente, mil milhões de euros por ano em defesa real.

Questionado pela Iniciativa Liberal sobre a importância do flanco ocidental da UE e do Atlântico, Kubilius disse que gostaria de ver "algo como um observatório do flanco atlântico ou mediterrânico", sugerindo que países desta região, incluindo Portugal, se juntem para pedir apoio da UE.

"Deixo o apelo, seria interessante para esta região", referiu.