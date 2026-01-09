Entrega de latas para 'Árvore solidária' da ASA até 16 de Janeiro

A iniciativa ‘Árvore de Natal Solidária’, promovida pela Associação de Desenvolvimento de Santo António (ASA), decorre até ao dia 16 de janeiro. Quem pretender contribuir com latas para compor a árvore pode entregar os donativos na sede da ASA, na Rua Antero de Quental, Bloco 11, ou na empresa SS Financial, situada na Rua Infante Santo, n.º 16.

Em nota enviada, a ASA recorda que os bens recolhidos serão entregues às famílias beneficiárias da Mercearia Social, selecionadas de acordo com um regulamento próprio.