ANTF Madeira elege novos corpos sociais

Entre as 18 e as 21 horas desta quinta-feira, 8 de Janeiro, teve lugar a primeira Assembleia Geral Eleitoral do recém-criado Núcleo de Treinadores da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) da Região Autónoma da Madeira. O acto eleitoral marcou um momento histórico com a eleição dos primeiros Corpos Sociais do Núcleo, onde esteve presente o presidente da ANTF, Henrique Calisto.

Um comunicado de imprensa dá conta que entre os sócios votantes, esteve o treinador Tiago Margarido, do CD Nacional, bem como do presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Coelho, "cuja participação reforçou a importância institucional e desportiva do momento."

Do acto eleitoral resultou a eleição da Mesa da Assembleia Geral, da Direção e do Conselho Fiscal para o mandato inaugural do Núcleo.

A Mesa da Assembleia Geral será presidida por Filipe Neto, a Direção por Vítor Pereira e o Conselho Fiscal terá como presidente Idalécio Antunes.

Este Núcleo da ANTF Madeira é o primeiro a ser criado após a tomada de posse da actual Direção Nacional da ANTF, presidida por Henrique Calisto, dando cumprimento a uma das promessas eleitorais assumidas: "a dinamização e reforço dos Núcleos regionais como forma de maior proximidade, representatividade e apoio aos treinadores em todo o território nacional", refere a nota.

Eis a lista eleita

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: João Filipe Neto Gonçalves (Sócio 3734)

Vice-Presidente: Filipe Miguel Alexandre Costa (Sócio 6544)

Vogal: Ricardo Luís Santos Vasconcelos (Sócio 5599)

Direção:

Presidente: Vítor Manuel Gouveia Pereira (Sócio 4382)

Vice-Presidente: Bruno Miguel Gonçalves Abreu (Sócio 8966)

Vice-Presidente: Marcial Leonel Fernandes (Sócio 9189)

Vice-Presidente: Gonçalo Fábio Camacho Pereira (Sócio 6875)

Vice-Presidente: Joaquim Soares Loureiro (Sócio 9202)

Conselho Fiscal:

Presidente: Idalécio Augusto Damas Antunes (Sócio 9137)

Vice-Presidente: Rui Alberto Andrade Gonçalves (Sócio 9027)

1º Secretário: Bruno Miguel Alves Freitas (Sócio 9173)