Trump exorta Cuba a aceitar "um acordo, antes que seja tarde demais"

O Presidente dos Estados Unidos exortou hoje Cuba a "aceitar um acordo, antes que seja tarde demais" e o país fique sem petróleo e dinheiro venezuelanos.

"Não haverá mais petróleo ou dinheiro para Cuba --- zero!", escreveu Donald Trump na sua rede social Truth Social.

"Sugiro fortemente que aceitem um acordo, antes que seja tarde demais", acrescentou.

Os Estados Unidos lançaram há uma semana uma operação em Caracas para capturar o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e anunciaram que pretendem administrar o país e o petróleo.

Acusados de tráfico de droga, Maduro e a mulher, Cilia Flores, que se declararam inocentes perante a justiça norte-americana, em Nova Iorque, encontram-se detidos nos Estados Unidos.

Na sequência da captura de Maduro, a antiga vice-presidente Delcy Rodriguez foi nomeada Presidente interina.

No sábado, Trump decretou "emergência nacional" para proteger as receitas das vendas de petróleo da Venezuela nas contas do Tesouro norte-americano, impedindo que os credores da dívida externa venezuelana reclamem os fundos.

A Casa Branca afirmou, num comunicado, que aquele decreto "vai impedir a apreensão das receitas do petróleo venezuelano que podiam comprometer os esforços críticos dos EUA para garantir a estabilidade política e económica da Venezuela".

A ordem "bloqueia qualquer embargo, julgamento, decreto, direito de retenção, execução ou qualquer outro processo judicial contra" fundos que estejam em contas do governo dos Estados Unidos derivados das vendas de petróleo venezuelano e "proíbe transferências ou negociações" desses recursos.

A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo bruto do mundo, com mais de 300 mil milhões de barris, de acordo com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), à frente da Arábia Saudita (267 mil milhões) e do Irão.