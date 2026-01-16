Gouveia e Melo concorda com Marcelo sobre mandato difícil do próximo Presidente

O candidato presidencial Gouveia e Melo concordou hoje com o chefe de Estado de que o seu sucessor terá um mandato mais difícil por causa da atual situação internacional e defendeu a unidade europeia na Gronelândia.

Estas posições foram defendidas pelo ex-chefe do Estado-Maior da Armada a meio de uma deslocação de comboio entre Cascais e o Cais do Sodré, em Lisboa - a sua última ação de campanha, antes do comício de encerramento da candidatura, no Pátio da Galé, no Terreiro do Paço.

"Não há dúvida nenhuma de que eu sou a pessoa mais bem preparada para enfrentar os novos desafios em termos da ordem internacional. O próximo Presidente da República terá um mandato mais difícil porque a ordem internacional está numa evolução muito negativa. Uma ordem em que o poder e os interesses passam a ser os verdadeiros ingredientes em vez do direito internacional", sustentou.

Interrogado sobre a possibilidade de Portugal participar no envio de tropas para proteger a Gronelândia, o almirante admitiu essa possibilidade, considerando-a mesmo "elevada".

"A Gronelândia é um território europeu, um território NATO. Dentro do que é a defesa coletiva, acho que devemos enviar e reforçar a defesa coletiva. Mesmo quando são interesses divergentes dentro da própria NATO", sustentou.

Segundo Gouveia e Melo, essa atuação por parte dos países europeus da NATO "obrigará certamente os Estados Unidos a repensarem o seu posicionamento relativamente à Gronelândia".

"Não estou a ver os Estados Unidos a criarem um conflito interno dentro da NATO, porque isso seria a própria destruição do poder americano em termos do poder mundial", alegou.