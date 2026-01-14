Restaurante Atlantis - Sugestão da semana ao almoço
Um delicioso ossobuco, acompanhado por risoto à milanesa e gremolata. Para sobremesa, uma doce tarte de chocolate e caramelo.
Descubra, todas as semanas, uma nova proposta do nosso chef. Uma sugestão de prato principal, sobremesa e bebida. Agora disponível de segunda a sexta-feira, ao almoço, no Restaurante Atlantis.
Sugestão válida de 19 a 23 de Janeiro. Menu à la carte também disponível.
Restaurante
Atlantis
Rua Baden Powell, Complexo Balnear Lido Galomar, piso -3
Caniço-de-Baixo.
Informações e reservas:
+351 291 930 930