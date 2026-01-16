Dois sismos separados por 19 minutos registados a Sul da Madeira

Ontem foi um dia em que acontece raramente por estas bandas, aconteceram (foram registados) dois sismos ao largo da Madeira, muito próximos um do outro e com relativo pouco tempo a separá-los, menos de 20 minutos.

Ambos os abalos foram na categoria de microtremores e terão sido sentidos apenas pelos sismógrafos do IPMA, que registou o primeiro abalo de 2.3 na escala de Richter às 18h36 a uma profundidade de 42 km a Sudeste das Ilhas Desertas, enquanto o segundo de magnitude 1.7 aconteceu pelas 18h55 e a uma profundidade de 28 km já a Sudoeste das Desertas.

Como referido, nenhum dos abalos terá sido sentido em terra.