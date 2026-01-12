Sánchez pede libertação de mais presos à "presidente temporária"

O primeiro-ministro de Espanha disse hoje que pediu à "presidente temporária" da Venezuela, Delcy Rodríguez, para continuar a libertar presos políticos e reiterou que o futuro do país deve ser decidido pelos venezuelanos.

"Transmiti à presidente temporária da Venezuela a necessidade de continuar a libertar presos políticos", disse Pedro Sánchez, em Madrid, em resposta a uma pergunta de jornalistas sobre a conversa com Delcy Rodríguez, na semana passada, por telefone.

O líder do Governo espanhol falou também, no mesmo dia, com o dirigente da oposição venezuelana Edmundo González, que se diz vencedor das eleições de 2024 e por isso o presidente legítimo da Venezuela.

Por outro lado, ainda na sexta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, José Manuel Albares, falou por telefone com o homólogo no Governo dos Estados Unidos, Marco Rubio.

O Governo de Espanha disse a todos estar "disponível para trabalhar em conjunto" com todas as partes "para abrir caminho à transição" na Venezuela, depois da captura do anterior Presidente, Nicolas Maduro, pelos EUA, numa operação militar em 03 de janeiro, afirmou Sánchez.

O líder do Governo espanhol defendeu que essa transição para "a democracia e eleições livres" tem de ser "pacífica e inclusiva", integrando "todos os elementos que representam a sociedade" venezuelana.

"Porque o futuro da Venezuela tem de ser decidido pelos próprios venezuelanos. O resto dos países, aquilo que temos de fazer, é contribuir para que essa transição se produza, com umas eleições, livres, transparentes, limpas, e um governo plenamente legítimo", afirmou.

Sánchez disse já, várias vezes desde 03 de janeiro e da captura de Maduro, estar disponível para ser mediador na atual situação da Venezuela.

Sobre as declarações do Presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a Gronelândia, ilha que faz parte do território da Dinamarca, Sánchez reiterou que se os norte-americanos têm preocupações com a segurança do Ártico, há meios para a garantir no seio da UE e da NATO.

A "segurança coletiva" dos países ocidentais não é incompatível ou contraditória com a garantia de segurança dos EUA, sublinhou.

Sánchez voltou a insistir que Espanha "defende a vigência da NATO", numa relação que não "admite desigualdades".

"Uma relação de igual para igual entre dois projetos políticos, como são a União Europeia e os Estados Unidos", afirmou.

Pedro Sánchez falava na sede do Governo de Espanha ao lado do primeiro-ministro da Grécia, Kyriákos Mitsotákis, no final de uma reunião dos dois governantes.

Sobre a Gronelândia, Kyriákos Mitsotákis defendeu, segundo a tradução simultânea para espanhol das declarações que fez em grego, que a Europa deve estar "na primeira linha de defesa da independência dos territórios de todos os Estados-membros" e que "há soluções benéficas para os dois lados do Atlântico", para a UE e para a NATO, relativamente à segurança na região do Ártico.

A UE deve manter-se unida, disse o primeiro-ministro grego, que acrescentou estar convencido de que "prevalecerá a lógica" e se encontrarão soluções "boas e benéficas" sem questionar ou pôr em perigo as relações transatlânticas.