Desfrute do conforto Molaflex com descontos até 60%
Saiba mais na renovada loja Molaflex da Ajuda By Decoreve
Reconhecida como marca de referência no mercado português de descanso há 10 anos consecutivos, a Molaflex mantém a confiança dos clientes graças à qualidade das suas soluções.
Na Madeira, a Decoreve é o parceiro oficial da marca, reunindo na loja da Ajuda uma selecção exclusiva de colchões e sommiers. Cada produto incorpora tecnologias avançadas e sistemas de suporte adaptados a diferentes perfis de descanso.
Na loja, é possível experimentar cada modelo e perceber as características de conforto e suporte que diferenciam a Molaflex. A equipa acompanha o cliente de forma personalizada, ajudando a escolher a solução mais adequada às suas necessidades e assegurando orientação completa desde a compra até ao pós-venda.
Com descontos de até 60% numa selecção exclusiva de produtos, a Molaflex Loja da Ajuda by Decoreve oferece a oportunidade de investir no bem-estar de forma consciente e segura.
Decoreve Madeira - Móveis & Decorações
Rua Vale D'Ajuda, 104 e 114 Lj. R, Funchal
Facebook: https://www.facebook.com/MadeiraDecoreve/?locale=pt_PT
291 766 606 | [email protected]