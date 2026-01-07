Desfrute do conforto Molaflex com descontos até 60%

Reconhecida como marca de referência no mercado português de descanso há 10 anos consecutivos, a Molaflex mantém a confiança dos clientes graças à qualidade das suas soluções.

Na Madeira, a Decoreve é o parceiro oficial da marca, reunindo na loja da Ajuda uma selecção exclusiva de colchões e sommiers. Cada produto incorpora tecnologias avançadas e sistemas de suporte adaptados a diferentes perfis de descanso.

Na loja, é possível experimentar cada modelo e perceber as características de conforto e suporte que diferenciam a Molaflex. A equipa acompanha o cliente de forma personalizada, ajudando a escolher a solução mais adequada às suas necessidades e assegurando orientação completa desde a compra até ao pós-venda.

Com descontos de até 60% numa selecção exclusiva de produtos, a Molaflex Loja da Ajuda by Decoreve oferece a oportunidade de investir no bem-estar de forma consciente e segura.

Decoreve Madeira - Móveis & Decorações

Rua Vale D'Ajuda, 104 e 114 Lj. R, Funchal

Facebook: https://www.facebook.com/MadeiraDecoreve/?locale=pt_PT

291 766 606 | [email protected]