Joaquim Carvalho alcança mais dois recordes nacionais

O atleta Joaquim Carvalho, do Clube Naval do Funchal, alcançou mais dois recordes nacionais, hoje, segundo dia do Torneio Nacional de Inverno de Natação Adaptada, que se realiza em Ponte de Sor. Segundo nota enviada pelo clube, o nadador venceu os 200 metros livres com o tempo de 2:19.67 e voltou a superar o recorde nacional nos 100 metros livres, fixando a nova melhor marca em 1:02.81.

"Com estas performances de elevado nível, Joaquim reforçou o seu domínio no campeonato, somando novas vitórias e consolidando-se como uma das principais figuras da competição", indica.

Em jeito de balanço, o atleta do Clube Naval do Funchal encerra o campeonato "com um registo notável: quatro medalhas de ouro conquistadas e três novos recordes nacionais, num desempenho que espelha o trabalho desenvolvido e a sua evolução competitiva".