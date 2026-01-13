Advogado contratado por Sócrates renuncia à defesa do ex-primeiro-ministro

O advogado José Preto renunciou hoje à defesa de José Sócrates no processo Operação Marquês, solicitando ao tribunal do julgamento que dê 20 dias ao antigo primeiro-ministro para designar um novo advogado.

Num requerimento remetido esta manhã ao tribunal, ao qual a Lusa teve acesso, José Preto justifica a decisão com a necessidade de "devolver ao arguido a sua liberdade no restabelecimento dos seus direitos de defesa", por este estar, desde 06 de janeiro, a ser representado por uma advogada oficiosa.

José Preto tinha sido contratado pelo antigo chefe de Governo (2005-2011) no final de novembro de 2025 na sequência da renúncia do advogado Pedro Delille, que acompanhava José Sócrates desde que este fora detido na Operação Marquês, em novembro de 2014.