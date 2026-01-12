Delcy Rodriguez nomeia ex-guarda-costas de Maduro como ministro da Presidência

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez, nomeou hoje ministro um antigo guarda-costas do presidente preso pelos EUA, Nicolas Maduro, em 03 de janeiro, anunciou no Telegram.

O capitão Juan Escalona foi nomeado ministro do Secretariado da Presidência, encarregado da agenda presidencial e da ligação com os diferentes órgãos estatais.

Escalona fazia parte do primeiro círculo de segurança de Maduro, que foi capturado com a esposa, Cilia Flores, através de uma operação que causou a morte a 55 militares, dos quais 32 cubanos.

Além de Escalona, Rodriguez designou outro militar, Anibal Coronado, ministro do Ecossocialismo (Ambiente).