Compre 1 aro de vista e leve 3: campanha TCHIN TCHIN

Até 15 de Janeiro de 2026, a Alain Afflelou lança, a nível nacional, a campanha TCHIN TCHIN, uma oferta pensada para quem quer mais do que um par de óculos, com uma vantagem simples e muito atractiva. Esta campanha permite multiplicar os benefícios numa única compra, ideal para uso diário, trabalho, lazer ou para partilhar com alguém especial.

O funcionamento é fácil: ao comprar um aro com duas lentes, o cliente beneficia automaticamente de um segundo par completo de óculos (aro + duas lentes) para a mesma pessoa. Além disso, recebe ainda um terceiro par de lentes, que pode ser utilizado por outra pessoa, tornando esta campanha única no mercado.

Em resumo, com uma única compra, o cliente leva 3 aros e 6 lentes, garantindo mais opções, mais conforto e uma excelente relação qualidade-preço. Uma solução prática para quem precisa de óculos diferentes para várias situações ou para quem quer ajudar um familiar ou amigo.

A campanha TCHIN TCHIN está disponível na Alain Afflelou Funchal, no CC Anadia – Loja 47, e no CC Madeira Shopping – loja Xpress, em frente à SportZone. Aproveite esta oferta por tempo limitado e descubra como é fácil ver bem com mais vantagens.

Alain Afflelou Óptico

Rua Visconde Anadia 27, CC Anadia, Loja 47 e 48.

CC Madeira Shopping, Frente a SportZone.

Telefone: 291 657638

Site: https://www.afflelou.pt/