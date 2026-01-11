Netanyahu espera que Irão "seja em breve libertado do jugo da tirania"

O primeiro-ministro israelita disse hoje esperar que o Irão "seja em breve libertado do jugo da tirania" e condenou "os massacres em massa cometidos contra civis", quando estão a decorrer grandes manifestações.

"Quando esse dia chegar, Israel e o Irão voltarão a ser parceiros fiéis para construir um futuro de prosperidade e de paz para os dois povos, acrescentou Benjamin Netanyahu na abertura do Conselho de Ministros semanal.

A vaga de manifestações em quase todo o país contra a teocracia iraniana começou há duas semanas, a 28 de dezembro.

Inicialmente contra o custo de vida e a inflação galopante, num país sujeito a sanções económicas dos Estados Unidos e da ONU, os protestos têm vindo a intensificar-se e transformaram-se numa contestação política contra o regime.

Na quinta-feira, as autoridades desligaram a Internet e o sinal de telemóveis em todo o país, na sequência de uma grande manifestação em Teerão e depois de terem sido publicados nas redes sociais vídeos que mostravam uma multidão em protesto.

A organização de defesa dos direitos humanos Iran Human Rights anunciou ter registado 192 mortos nas manifestações, mas alertou que o número pode ser muito maior, já que o corte da internet dificulta a contagem.

O opositor iraniano no exílio Reza Pahlavi, filho do antigo Xá do Irão, tem convocado alguns dos grandes protestos em Teerão e pediu no sábado aos manifestantes para que "se preparassem para tomar" os centros das cidades.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, Pahlavi exortou os iranianos a "saírem todos às ruas (...) com bandeiras, imagens e símbolos patrióticos e a ocuparem os espaços públicos".

"O nosso objetivo já não é apenas sair às ruas; o nosso objetivo é preparar-nos para conquistar e defender os centros urbanos", referiu.