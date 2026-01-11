BE espera reaproximação à esquerda com nova liderança do PS-M

A representante do Bloco de Esquerda presente no encerramento do XXIII Congresso Regional do PS-Madeira manifestou expectativa de que a eleição de Célia Pessegueiro abra um novo ciclo político na Região, com maior diálogo e confluência à esquerda.

À margem da sessão, Dina Letra começou por saudar a nova presidente eleita do Partido Socialista, considerando que se inicia “uma oportunidade de diálogo à esquerda” que, segundo afirmou, esteve vedada na anterior liderança socialista. Para a bloquista, esse entendimento deve assentar num projecto político consistente e não apenas em lógicas eleitorais, capaz de trazer “uma verdadeira mudança de vida e de políticas” à Madeira.

A dirigente do BE foi particularmente crítica em relação à governação do PSD na Região, que classificou como uma “desgraça” visível em áreas como a saúde, a habitação e o custo de vida. Na sua opinião, não existe vontade política para resolver os principais problemas dos madeirenses, apontando como exemplo a resistência em baixar as taxas de IVA.

Dina Letra recordou que a Madeira já teve taxas de IVA mais baixas no passado e considerou incompreensível que, num contexto de crescimento do PIB regional, o Governo Regional não alivie os custos suportados pelas famílias, nomeadamente nos bens de primeira necessidade, na electricidade e no gás. “Torna-se incomportável para a classe média ter uma vida digna”, afirmou.

A representante do Bloco de Esquerda alertou ainda para o desfasamento entre o aumento do salário mínimo e a estagnação dos restantes salários, associando esta realidade a políticas laborais que, no seu entender, fragilizam a contratação colectiva e o poder negocial dos trabalhadores.

No final, Dina Letra expressou a esperança de que a nova liderança do PS-M permita construir uma alternativa de esquerda capaz de pôr fim ao domínio do PSD e do CDS na Região Autónoma da Madeira, devolvendo “prosperidade e esperança de mudança” aos madeirenses.